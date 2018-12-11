В Благовещенске мужчина ударился головой о бордюр, когда его выкинули из автобуса

11 Дек. 10:50 2018-12-11T10:51:19+03:00

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Неприятный инцидент произошел в Благовещенске сегодня, 11 декабря. Водитель автобуса №3 выкинул пассажира на улицу. Упав, мужчина ударился о бордюр головой. Об этом журналистам рассказали очевидцы случившегося. К слову, по их словам, мужчина был пьян.

Сам пассажир, с которым так обошелся водитель, от поездки в больницу отказался, хотя на место прибыли медики и полицейские.

В пресс-службе МО МВД России «Благовещенский» уточнили, что это случилось около 11 часов утра в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Текстильной.

- В настоящее время по данному факту ведется проверка, - добавили в полиции.