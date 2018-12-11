2018-12-11T10:51:19+03:00
Происшествия

В Благовещенске мужчина ударился головой о бордюр, когда его выкинули из автобуса

Об этом рассказали очевидцы случившегося
Сергей КОШМЕЛЕВПолина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Неприятный инцидент произошел в Благовещенске сегодня, 11 декабря. Водитель автобуса №3 выкинул пассажира на улицу. Упав, мужчина ударился о бордюр головой. Об этом журналистам рассказали очевидцы случившегося. К слову, по их словам, мужчина был пьян.

Сам пассажир, с которым так обошелся водитель, от поездки в больницу отказался, хотя на место прибыли медики и полицейские.

В пресс-службе МО МВД России «Благовещенский» уточнили, что это случилось около 11 часов утра в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Текстильной.

- В настоящее время по данному факту ведется проверка, - добавили в полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за пожара жители села в Приамурье остались без почты
Замначальника управления Росприроднадзора в Приамурье задержали при получении взятки
Благовещенка отсудила у коммунальщиков компенсацию морального вреда за открытый люк
Больше сотни амурских туристов снова застряли в Китае
У постояльца гостиницы в Тынде украли 365 тысяч рублей, телефон и кольцо
В амурских лесах может стать на двух тигров больше
Детдома в Приамурье проверит специальная комиссия
В Прогрессе возле кафе напали на женщину
В Благовещенске в районе Тайваня нашли боеприпас
В Благовещенске жестко столкнулись две иномарки
В Благовещенске из горящего дома эвакуировали 11 человек
Белогорцам заплатят за сдачу незаконного оружия
Амурчанин в поезде оскорбил полицейского, а потом побил его
Амурчанин незаконно построил дом и баню вместо пасеки
«Передайте оливьешечку»: в минкультуры Приамурья придумали нестандартные баннеры
Русалочка, Три кота и снеговик Олаф: в Благовещенске выбрали эскизы от горожан для украшения площади
В Благовещенске осудили китайца за продажу «молочных» наркотиков
В Благовещенске в результате ДТП машина застряла на дереве
В Приамурье тело пропавшего мужчины нашли в сгоревшей машине
В Приамурье будут судить двух человек за продажу несуществующих запчастей почти на миллион рублей
В Благовещенске неизвестные украли ящик с пожертвованиями для бездомных животных
Амурчанам продавали опасное для здоровья мясо
Благовещенцам предлагают бесплатно привить от бешенства своих собак и кошек
Фонтаны, холмы и «Звезда Амура»: мэрия опубликовала эскизы проектов «Золотой мили»
Полиция нашла водителя внедорожника, сбившего подростка в Благовещенском районе
Недостатки в «картонных» домах в амурском Белогорске устранят к весне
Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в амурской колонии после скандала с Цеповязом и крабами
В Благовещенске пройдет «Первая. Большая» выставка