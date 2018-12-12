2018-12-12T03:06:30+03:00
Общество

Губернатор Приамурья остался недоволен работой зампреда правительства и министра ЖКХ

Василий Орлов вынес взыскания Ольге Лысенко и Сергею Гордееву
Юлия ГОМАН
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Губернатор Амурской области Василий Орлов на заседании правительства вынес взыскание двум своим подчиненным. Речь идет о министре ЖКХ Сергее Гордееве и заместителе председателя правительства по соцвопросам Ольге Лысенко.

Ответственному за жилищно-коммунальное хозяйство региона досталось от губернатора за предоставление некорректной информации о готовности к отопительному сезону.

- Я имею в виду ситуацию в городе Циолковском, когда количество мазута на котельной не соответствует данным, которые предоставляются министерству. Вы как министр обязаны были удостовериться в наличии топлива на котельных и иметь верные данные, - заявил Василий Орлов.

Недоволен глава области оказался и работой Ольги Лысенко. Аукнулась история с проверками детдомов Приамурья со стороны управления детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Напомним, были выявлены нарушения, после чего губернатор встретился в Москве с уполномоченным по правам детей. Василий Александрович отметил, что это недопустимо, чтобы органы опеки не бывали в соцучреждениях по полтора года.

- Нам были переданы материалы, которые мы с коллегами обсудим в рамках совещания, и выработаем тот план действий, который предстоит выполнить в ближайшее время. Я попросил омбудсмена провести повторную проверку примерно через полгода, чтобы объективно оценить, насколько качественно выполнены работы, - добавил губернатор.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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