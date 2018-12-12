2018-12-12T04:03:45+03:00
Досуг

В Благовещенске открылась выставка предметов для чайной церемонии

Посетители краеведческого музея смогут увидеть самовары, конфетницы и даже форму для приготовления печенья, сделанную в Германии в начале XX века
Полина ОЗЕРОВА
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Фото: museumamur.orgФото: museumamur.org
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Любители чая 15 декабря смогут отметить «профессиональный» праздник - Международный день чая. К этому событию приурочена интересная выставка, открывшаяся 11 декабря в областном краеведческом музее. Она так и называется - «Время чая».

«Чай можно пить из любой посуды - из жестяных кружек и тончайшего фарфора, из граненых стаканов и обычных чашек. На выставке «Время чая» посетители смогут увидеть самые разнообразные, иногда неожиданные предметы, предназначенные для чаепития», - говорится на сайте музея.

На выставке можно будет увидеть и настоящие раритеты. Фото: museumamur.org

На выставке можно будет увидеть и настоящие раритеты. Фото: museumamur.org

Чего здесь только нет! Самовары, подстаканники, вазочки для десертов и конфетницы, и даже целые чайные сервизы! А еще - форма для приготовления карамели и коробочки из-под чая и печенья конца XIX - начала XX веков. На выставке можно будет увидеть и настоящие раритеты. Например, фарфоровый сервиз начала XX века, который был изготовлен на знаменитом московском заводе «Гарднеръ», чайные коробки от Торгового дома «Чурин и К°», китайский чайник конца XIX века и форму для приготовления печенья, сделанную в Германии в начале XX века.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

до 14 января

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