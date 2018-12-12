2018-12-12T04:03:45+03:00
Досуг

В Благовещенске открылась выставка предметов для чайной церемонии

Посетители краеведческого музея смогут увидеть самовары, конфетницы и даже форму для приготовления печенья, сделанную в Германии в начале XX века
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Фото: museumamur.orgФото: museumamur.org
Изменить размер текста:

Любители чая 15 декабря смогут отметить «профессиональный» праздник - Международный день чая. К этому событию приурочена интересная выставка, открывшаяся 11 декабря в областном краеведческом музее. Она так и называется - «Время чая».

«Чай можно пить из любой посуды - из жестяных кружек и тончайшего фарфора, из граненых стаканов и обычных чашек. На выставке «Время чая» посетители смогут увидеть самые разнообразные, иногда неожиданные предметы, предназначенные для чаепития», - говорится на сайте музея.

На выставке можно будет увидеть и настоящие раритеты. Фото: museumamur.org

На выставке можно будет увидеть и настоящие раритеты. Фото: museumamur.org

Чего здесь только нет! Самовары, подстаканники, вазочки для десертов и конфетницы, и даже целые чайные сервизы! А еще - форма для приготовления карамели и коробочки из-под чая и печенья конца XIX - начала XX веков. На выставке можно будет увидеть и настоящие раритеты. Например, фарфоровый сервиз начала XX века, который был изготовлен на знаменитом московском заводе «Гарднеръ», чайные коробки от Торгового дома «Чурин и К°», китайский чайник конца XIX века и форму для приготовления печенья, сделанную в Германии в начале XX века.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

до 14 января

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Шимановске администрация «купила» новогоднюю ёлку за машину угля
Про новую систему обращения с отходами и тарифы амурчане смогут узнать по телефонам «горячих линий»
Амурчан приглашают на интерактивную экскурсионную программу в честь открытия Года театра
Губернатор Приамурья остался недоволен работой зампреда правительства и министра ЖКХ
В Благовещенске мужчина ударился головой о бордюр, когда его выкинули из автобуса
Из-за пожара жители села в Приамурье остались без почты
Замначальника управления Росприроднадзора в Приамурье задержали при получении взятки
Благовещенка отсудила у коммунальщиков компенсацию морального вреда за открытый люк
Больше сотни амурских туристов снова застряли в Китае
У постояльца гостиницы в Тынде украли 365 тысяч рублей, телефон и кольцо
В амурских лесах может стать на двух тигров больше
Детдома в Приамурье проверит специальная комиссия
В Прогрессе возле кафе напали на женщину