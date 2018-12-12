В Благовещенске открылась выставка предметов для чайной церемонии
Любители чая 15 декабря смогут отметить «профессиональный» праздник - Международный день чая. К этому событию приурочена интересная выставка, открывшаяся 11 декабря в областном краеведческом музее. Она так и называется - «Время чая».
«Чай можно пить из любой посуды - из жестяных кружек и тончайшего фарфора, из граненых стаканов и обычных чашек. На выставке «Время чая» посетители смогут увидеть самые разнообразные, иногда неожиданные предметы, предназначенные для чаепития», - говорится на сайте музея.
На выставке можно будет увидеть и настоящие раритеты. Фото: museumamur.org
Чего здесь только нет! Самовары, подстаканники, вазочки для десертов и конфетницы, и даже целые чайные сервизы! А еще - форма для приготовления карамели и коробочки из-под чая и печенья конца XIX - начала XX веков. На выставке можно будет увидеть и настоящие раритеты. Например, фарфоровый сервиз начала XX века, который был изготовлен на знаменитом московском заводе «Гарднеръ», чайные коробки от Торгового дома «Чурин и К°», китайский чайник конца XIX века и форму для приготовления печенья, сделанную в Германии в начале XX века.
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
до 14 января