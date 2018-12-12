2018-12-12T04:14:37+03:00
Досуг

Амурчан приглашают на интерактивную экскурсионную программу в честь открытия Года театра

Здесь можно будет посмотреть представление, попить кофе в театральном буфете и не только
Полина ОЗЕРОВА
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В благовещенском ГДК существует сразу три театральных коллектива.В благовещенском ГДК существует сразу три театральных коллектива.Фото: СОЦСЕТИ
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Весь мир - театр, а благовещенский Дом культуры - особенно, ведь здесь существует сразу три театральных коллектива. Чтобы убедиться в этом, достаточно прийти 13 декабря на интерактивную экскурсионную программу «Дом губернатора: PRO ТЕАТР». Здесь можно будет не только посмотреть представление, но и побывать в потайных уголках исторического здания, и попить кофе в театральном буфете.

Также гости мероприятия смогут поучаствовать в тренинге по актерскому мастерству от настоящего режиссера, устроить фотосессию с театральным реквизитом и даже стать участником импровизированного представления. Ну а в качестве приятного и полезного бонуса - возможность выиграть абонементы на спектакли народного молодежного театра имени Васильевых, образцовой театральной студии «Этюд» и театра-студии «Демиурги». Программа рассчитана на три часа. Заказ билетов по телефону 46-26-54.

Городской Дом культуры

ул. Ленина, 144

13 декабря в 19.00

Цена билетов: 400 рублей (посещение театрального буфета включено).

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