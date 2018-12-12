Про новую систему обращения с отходами и тарифы амурчане смогут узнать по телефонам «горячих линий»

12 Дек. 05:15 2018-12-12T05:15:43+03:00

С 1 января в области вывозом и утилизацией мусора займутся пять региональных операторов [список нужных телефонов]

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В первый день нового, 2019-го, года в Амурской области начнет действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Заниматься этим будут пять региональных операторов - каждый из них отвечает за вывоз и утилизацию мусора в нескольких районах области. Конечно, любое новшество поначалу вызывает у людей много вопросов.

- Для информирования граждан пять региональных операторов, министерство ЖКХ и управление государственного регулирования цен и тарифов открыли телефоны «горячих линий». Амурчане смогут получить ответы на все интересующие вопросы, - пояснил министр ЖКХ Приамурья Сергей Гордеев.

ВАЖНО!

Публикуем все нужные телефоны:

8 (4162) 22- 34- 37, 22- 34-36 - специалисты министерства ЖКХ, у которых можно получить консультацию по новой системе обращения с ТКО;

8 (4162) 20-18-37 - управление государственного регулирования цен и тарифов по Амурской области. Здесь вам расскажут о тарифах на услугу;

8 (4162) 44-02-55 - телефон для справок ООО «Полигон» (отвечает за Благовещенск, Благовещенский, Ивановский и Тамбовский районы);

8 (41658) 3-00-15 - телефон для справок ООО «Спецэкомаш» (отвечает за города Зея и Тында, Сковородинский, Зейский, Магдагачинский и Тындинский районы);

8 (41641) 5-03-39 - телефон для справок ООО «ТрансЭкоСервис» (отвечает за Белогорск, Белогорский, Ромненский, Серышевский и Октябрьский районы);

8 (41647) 2-24-89 - телефон для справок ООО «Жилищный эксплуатационный участок» (отвечает за Райчихинск, Прогресс, Архаринский, Бурейский, Завитинский, Константиновский и Михайловский районы;

8 (41643) 5-22-77, 3-41-51 - телефоны для справок ООО «Спецавтохозяйство» (отвечает за города Свободный и Шимановск, ЗАТО Циолковский, Свободненский, Шимановский, Мазановский и Селемджинский районы).

(По данным пресс-службы правительства Амурской области)