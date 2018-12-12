2018-12-12T08:51:37+03:00
Общество

В Шимановске администрация «купила» новогоднюю ёлку за машину угля

Праздничное дерево установили в «Сказочном городке»
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Фото: shimanovskadm.ruФото: shimanovskadm.ru
Изменить размер текста:

Во вторник, 11 декабря, в Шимановске полдня готовили к установке главную новогоднюю ель. Ёлку в городе в этом году решили поставить настоящую, живую. Администрации праздничное дерево досталось, можно сказать, по бартеру.

- Обменяли мы ее на машину угля. Хозяевам все равно пришлось бы ее спиливать, она разрослась и начала мешать соседям. Теперь же она украсит праздник всем горожанам, - пояснил председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике Петр Щеглов.

Праздничное дерево установили в «Сказочном городке», сообщает пресс-служба администрации Шимановска.

Напомним, в Благовещенске также вовсю идет подготовка к Новому году. В снежном городке на площади Ленина в этом году появятся «копилка пожеланий» в виде свиньи, 22 снежных и 25 ледовых фигур, семь горок разной высоты (в том числе двускатная для малышей), каток, светодинамическая конструкция в виде 4-метрового шара и не только.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В районах Приамурья, где нашли больных бешенством животных, массово прививают скот
Туристов, застрявших на Хайнане, из Хабаровска в Благовещенск привезут на автобусе
С котельной в Циолковском куда-то пропало 700 тонн мазута
В Приамурье браконьер спрятал ружье и тушу косули в пчелином улье
Василий Орлов: Приамурье не готово к новой системе обращения с отходами
Амурчан приглашают посмотреть эвенкийские танцы и «Калинку» в исполнении юных артистов из Китая
В Благовещенске осудили за мошенничество бывшего начальника правового управления администрации
За нарушение земельного законодательства амурчанам выписали штрафов на 7 миллионов рублей
«Фермерский дом» в Благовещенске останется на старом месте до весны
Благовещенцам предлагают нарядиться любимым героем и выиграть телевизор
В Благовещенске продавали запрещенные к ввозу в страну груши
В Благовещенске водитель на угнанной машине врезался в дерево и пытался сбежать от полиции
Диким свинкам Приамурья не хватает корма и витаминов
Роспотребнадзор конфисковал из амурских магазинов опасного алкоголя почти на 40 тысяч рублей
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Амурской области
Гигантскую открытку на льду нарисовали в Амурской области
В Благовещенске сотрудник автосервиса угнал и разбил машину
Лиса с признаками бешенства напала на школьницу в Приамурье
Два человека погибли в ДТП под Благовещенском
В аварии на трассе возле Свободного пострадало 6 человек
Благовещенка украла у любовника сотовый телефон
С Восточного не будут запускать британские спутники OneWeb
На трассе в Приамурье столкнулись три машины, есть пострадавшие
В Благовещенск на международный хоккейный матч приедет бывший игрок НХЛ
В Амурской области под колесами машины погиб 48-летний мужчина
На время запуска ракеты с космодрома Восточного амурчан отселят подальше
В Михайловском районе Приамурья привьют от бешенства весь скот
Следователи проверят, почему в благовещенской больнице вместо лейкопластыря использовали скотч
Рассказывать про уникальность Амурской области москвичам будет робот