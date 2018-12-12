2018-12-12T08:51:37+03:00
Общество

В Шимановске администрация «купила» новогоднюю ёлку за машину угля

Праздничное дерево установили в «Сказочном городке»
Полина ОЗЕРОВА
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Фото: shimanovskadm.ruФото: shimanovskadm.ru
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Во вторник, 11 декабря, в Шимановске полдня готовили к установке главную новогоднюю ель. Ёлку в городе в этом году решили поставить настоящую, живую. Администрации праздничное дерево досталось, можно сказать, по бартеру.

- Обменяли мы ее на машину угля. Хозяевам все равно пришлось бы ее спиливать, она разрослась и начала мешать соседям. Теперь же она украсит праздник всем горожанам, - пояснил председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике Петр Щеглов.

Праздничное дерево установили в «Сказочном городке», сообщает пресс-служба администрации Шимановска.

Напомним, в Благовещенске также вовсю идет подготовка к Новому году. В снежном городке на площади Ленина в этом году появятся «копилка пожеланий» в виде свиньи, 22 снежных и 25 ледовых фигур, семь горок разной высоты (в том числе двускатная для малышей), каток, светодинамическая конструкция в виде 4-метрового шара и не только.

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