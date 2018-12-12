В Амурской области продолжает распространяться бешенство

СЕГОДНЯ 10:31 2018-12-12T10:31:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Спустя много лет в Приамурье снова начали выявлять бешенство. Для проверки и предотвращения распространения этого опасного заболевания в области проводят отстрел диких хищников. Головной мозг животных отправляют на исследование в Амурскую областную ветеринарную лабораторию. И вот 10 декабря в тканях мозга трех лисиц и двух енотовидных собак специалисты нашли антигены вируса бешенства.

Напомним, вирус бешенства обнаружили у коровы в одном из хозяйств Михайловского района в ноябре. Чуть позже в районе выявили еще шесть зараженных лисиц и одну енотовидную собаку. Амурчанам еще раз напоминают о необходимости вакцинации домашних животных. В Благовещенске, например, это можно сделать бесплатно на станции по борьбе с болезнями животных (ул. Островского, 96).

- При подозрении на заболевание животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищниками, безнадзорными собаками или кошками, необходимо немедленно сообщить ветеринарному специалисту и принять необходимые меры к их изоляции, - сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.