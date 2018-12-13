2018-12-13T02:28:34+03:00
Дом. Семья

В Приамурье охотник спас краснокнижного журавля со сломанным крылом

Птицу он нашел посреди заснеженного поля
Юлия ГОМАН
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Зимой одинокому и раненому журавлю было бы несдобровать - холодно, еды мало. Фото: instagram.com/ohotaamurЗимой одинокому и раненому журавлю было бы несдобровать - холодно, еды мало. Фото: instagram.com/ohotaamur
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Раненого даурского журавля в Октябрьском районе Приамурья нашел охотник. Краснокнижную птицу он встретил прямо посреди заснеженного поля, когда охотился на фазанов. Мужчина удивился - ведь журавлю уже давно надо быть на зимовке. Вид у птицы был угнетенный, крыло обвисло.

«К счастью для журавля, амурчанин не счел птичку галлюцинацией и сообщил в управление. Позже оказалось, что у пернатого бедняги сломано крыло. Как выжила теплолюбивая и временно не летающая птица в условиях амурской зимы, для специалистов загадка», - написали сотрудники управления по охране животного мира Амурской области в «Инстаграме».

После того как охотник сообщил о находке в управление, сотрудники поймали птицу и передали специалистам эколого-биологического центра в Благовещенске. Зимой одинокому и раненому журавлю было бы несдобровать - холодно, еды мало. Но теперь бедолаге оказали всю необходимую помощь и его жизнь в безопасности. В управлении сообщают, что журавль хорошо ест и идет на поправку.

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