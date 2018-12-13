Пельмени с олениной представят Приамурье в Москве

СЕГОДНЯ 05:37 2018-12-13T05:37:01+03:00

По мнению столичных поваров, это традиционное блюдо в нашей области

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Пельмени с олениной, щукой, кабаном и изюбрем будут защищать честь Амурской области на фестивале в Москве. Как пишет Минвостокразвития, кулинарные изыски представят в рамках Дней Дальнего Востока. Это такая масштабная выставка достижений культуры, производства и бизнеса регионов ДФО, которая проходит в столичном «Экспоцентре».

По мнению организаторов фестиваля, именно это блюдо является традиционным для Амурской области.

- Мы промониторили кухню регионов и предложили им самим выбрать «титульные» продукты, которые в полной мере характеризуют местную кухню. Они нам предложили, например, Камчатка - красную рыбу и икру. Соответственно, меню этого региона основано именно на этих продуктах, - пояснил исполнительный директор ресторана Seven Анатолий Петренко.