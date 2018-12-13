В Благовещенской городской больнице назначили исполняющего обязанности главного врача

13 Дек. 07:22 2018-12-13T07:22:14+03:00

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Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин встретился с коллективом Благовещенской горбольницы. Он сообщил, что главный врач Сергей Петрухин находится на больничном, поэтому исполнять его обязанности будет Андрей Роговченко. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

- Вы его все знаете, он работает в БГКБ с интернатуры, с 1998 года, заведовал хирургическим отделением. Прошу ему помогать. Вопросы и проблемы в больнице всегда были и будут - их можно решить только совместно, - отметил министр.

Также Андрей Субботин рассказал коллективу больницы о том, что делает областной минздрав для повышения качества медобслуживания пациентов, а также о задачах, которые стоят сегодня перед всеми нашими медицинскими учреждениями. По его словам, область защитила региональные проекты в рамках нацпроектов по восьми направлениям. Это должно привлечь значительные средства из бюджета.

- Нам всем, включая коллектив Благовещенской горбольницы, предстоит большая работа по реализации этих проектов, чтобы поднять уровень оказания медицинских услуг амурчанам на должную высоту, - добавил министр.