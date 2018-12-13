В Благовещенске при столкновении двух «Тойот» пострадал двухлетний ребенок

13 Дек. 07:54 2018-12-13T07:54:41+03:00

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В среду, 12 декабря в Благовещенске случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал юный пассажир. Во второй половине дня в районе дома №3 на Игнатьевском шоссе 18-летний водитель на автомобиле Toyota Allion, выезжая с прилегающей территории, столкнулся с автомобилем Toyota Corona Premio, которые двигался по главной дороге. В результате столкновения пострадал двухлетний ребенок. К слову, малыша перевозили с нарушением правил перевозки детей.

- Примечательно, что в декабре 2018 года это уже третье ДТП, в котором травмируются несовершеннолетние участники дорожного движения, - отметили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За сутки в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 22 ДТП, в 3-х из них получили травмы 5 человек.