2018-12-13T09:54:24+03:00
Экономика

Проезд в автобусах и маршрутках Благовещенска подорожает с 1 января

Билет будет стоить 25 рублей
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области опубликовало проект приказа, по которому стоимость проезда в общественном транспорте с 1 января может подорожать.

Для частных перевозчиков проект устанавливает предельный тариф размером 25 рублей, для муниципальных - 33 рубля с человека. Однако по факту билет в любом общественном транспорте обойдется пассажирам в 25 рублей, а разницу между реальной ценой и тарифом автоколонне возмещают из городского бюджета.

- Проект будет рассмотрен на заседании правления 14 декабря, - уточнила заместитель начальника управления Людмила Козулина. - Сейчас его можно увидеть на сайте tarifamur.ru в разделе «Приказы», подразделе «Проекты приказов».

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