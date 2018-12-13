Рассказывать про уникальность Амурской области москвичам будет робот

13 Дек. 10:56 2018-12-13T10:56:53+03:00

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В Москве сегодня открылись Дни Дальнего Востока. На масштабной выставке в московском «Экспоцентре» дальневосточные регионы покажут, чем они привлекательны и уникальны. Приамурье в последнее время старается удивить гостей подобных мероприятий чем-нибудь необычным. На Восточном экономическом форуме, например, всем желающим предлагали обзавестись местной криптовалютой - амуркоинами. В этот раз тоже не обошлось без высоких технологий - проводить экскурсии по амурским экспозициям будет специальный робот. Амурбот также запрограммирован общаться с посетителями выставки.

Приамурье на Днях Дальнего Востока представит свой кадровый потенциал, перспективы образования и туристическую привлекательность. Например, гости выставки смогут узнать о необычных туристических маршрутах по области, а также определить свои профессиональные склонности по отпечатку ладони и даже выбрать профессию и вуз в Приамурье.

- Кроме того, посетители экспозиций Приамурья смогут побывать в космосе при помощи виар-технологии, а также попробовать себя в роли пилота космического корабля, пристыковавшись к МКС, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

К слову, будет что показать и в плане кулинарии. Москвичей будут удивлять пельменями с олениной, щукой, кабаном и изюбрем. По мнению организаторов фестиваля, это блюдо является традиционным для Приамурья.