2018-12-14T03:51:17+03:00
Общество

В Михайловском районе Приамурья привьют от бешенства весь скот

Опасное заболевание уже нашли у двух коров и одной лошади в разных хозяйствах
Юлия ГОМАН
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Прививки от бешенства поставят всем без исключения сельскохозяйственным животным в Михайловском районе. Напомним, недавно, спустя много лет, в Амурской области зафиксировали это опасное заболевание. И первый случай был именно в Михайловском районе - в одном из местных хозяйств заболела корова. На сегодняшний день зафиксировано уже три случая бешенства - заразу подцепили две коровы и одна лошадь. Все животные из разных хозяйств.

В Михайловском районе насчитывается 3500 голов крупного рогатого скота, 560 лошадей, 1600 свиней и 450 овец и коз. Прививать животных будут бесплатно. Работать будут сразу две бригады ветеринаров - это 11 специалистов, сообщают в пресс-службе правительства области.

- Вакцину нам удалось найти в Дагестане. На днях ее за счет средств областного бюджета самолетом доставили в Амурскую область. Приамурье много лет по бешенству было благополучно, заболевание у нас не регистрировалось, поэтому федеральный Минсельхоз не учитывал наш регион при распределении вакцины. Прививки в обязательном порядке ставили только собакам и кошкам. Поэтому когда в Михайловском районе зафиксировали случай бешенства, проблему нужно было решать оперативно, на уровне федеральных ведомств при поддержке амурского правительства, - отметил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Приамурья Сергей Самохвалов.

Напомним, бешенство специалисты находят и у диких животных, причем сразу в четырех районах - Михайловском, Завитинском, Константиновском и Октябрьском.

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