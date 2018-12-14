2018-12-14T04:21:22+03:00
Общество

На время запуска ракеты с космодрома Восточного амурчан отселят подальше

Это касается жителей сел в Шимановском, а также золотодобытчиков в Зейском и Тындинском районах
Юлия ГОМАН
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Предстоящий запуск ракеты-носителя с космодрома в Приамурье обсудили в правительстве региона. Он назначен на 27 декабря. Как отметил губернатор Василий Орлов, необходимо принять меры безопасности для амурчан, живущих в Шимановском районе - в тех селах, которые расположены по трассе пролета ракеты, а также сотрудников золотодобывающих предприятий в Зейском и Тындинском районах - там, где будут падать ступени.

- Главам Зейского и Тындинского районов необходимо организовать отселение на время пуска ракеты работников золотодобывающих предприятий и метеопоста. Руководство Шимановского района проведет опрос населения Чагояна, Кухтерина Луга и Ураловки, по итогам которого составит список желающих покинуть сёла на время запуска ракеты, - сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

К слову, на заседании также сообщили, что, в связи с запуском, с 25 декабря силы и средства территориальной подсистемы РСЧС будут работать в режиме повышенной готовности. Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский добавил, что имеет смысл продлить этот режим до 9 января следующего года, поскольку через несколько дней после пуска начнутся долгие праздники.

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