2018-12-14T08:55:05+03:00
Происшествия

В Амурской области под колесами машины погиб 48-летний мужчина

Полиция возбудила уголовное дело
Полина ОЗЕРОВА
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в Приамурье в четверг, 13 декабря. В восьмом часу утра в 30 километрах от села Тыгда Магдагачинского района автомобиль наехал на 48-летнего мужчину. За рулем находился 41-летний водитель. В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм.

- Следственным отделом ОМВД России по Магдагачинскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

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