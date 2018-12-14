В Благовещенск на международный хоккейный матч приедет бывший игрок НХЛ

14 Дек. 10:09 2018-12-14T10:09:19+03:00

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В столице Приамурья уже вовсю идет подготовка к третьему международному хоккейному матчу «Содружество-2019». На льду пограничной реки встретятся детские и юношеские команды из России и Китая. Посмотреть на игру юных хоккеистов можно будет не только непосредственно на трибуне посреди Амура, но и на больших экранах на площади Ленина и ОКЦ. Еще один установят на набережной в районе проведения матча.

Напомним, первый матч состоится 13 января в 13.00 по амурскому времени. Вторая игра в рамках «Содружества» пройдет на следующий день, но уже на ледовой арене в ТРЦ «Острова». На матч ждут почетного гостя - менеджера хоккейного клуба «Адмирал» Александра Селиванова, который в разное время отыграл восемь сезонов в НХЛ за различные клубы. Известный хоккеист проведет разминку с юными амурчанами перед второй игрой.

К слову, к матчу уже подготовили баннеры, кубки, медали и форму, в которой спортсмены выйдут на лед.

- По информации заслуживающей доверия, китайская команда собирается усилить свою игру в матче-2019 (две предыдущие встречи завершились победой россиян), поэтому не исключено, что в состав нашей команды юношей тоже будут внесены коррективы, - отметили в министерстве по физической культуре и спорту Амурской области.