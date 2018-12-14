2018-12-14T10:23:45+03:00
Происшествия

На трассе в Приамурье столкнулись три машины, есть пострадавшие

На месте ДТП работали спасатели, медики и полицейские [видео]
Сергей КОШМЕЛЕВПолина ОЗЕРОВА
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Авария случилась в 11.55 на восьмом километре автодороги Благовещенск - Белогорск.Авария случилась в 11.55 на восьмом километре автодороги Благовещенск - Белогорск.Фото: Скриншот с видео
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Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в амурской области сегодня, 14 декабря. По словам очевидцев, на месте работали полиция, «скорая помощь» и спасатели. Пострадали три человека. Видео с места ДТП было опубликовано в паблике @dpskontrol_28rus. Судя по кадрам, столкнулись сразу три автомобиля - иномарка и два большегруза.

В пресс-службе Госавтоинспекции области подтвердили, что авария случилась в 11.55 на восьмом километре автодороги Благовещенск - Белогорск.

- Столкнулись автомобили марок SsangYong, Isuzu и Mitsubishi. В настоящее время по факту произошедшего ведется проверка, - добавили в ведомстве.

В Приамурье в массовом ДТП пострадали люди.

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