С Восточного не будут запускать британские спутники OneWeb

15 Дек. 03:29 2018-12-15T08:06:42+03:00

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Компания Arianespace отказалась от предложения совершить два пуска ракет-носителей «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный в Амурской области. Эта информация в пятницу стала известна агентству РИА Новости от одного источника в российской ракетно-космической отрасли.

По его словам, в 2019-м году планировалось запустить два спутника из Гвианы, с космодрома Куру. А четыре запуска, в третьем и четвертом кварталах года, хотели совершить с Байконура.

Российские специалисты предложили компании Arianespace два из четырех пусков с Байконура перенести на Восточный, но услышали отказ. Причина – слишком большие расходы на логистические издержки. Доставка аппаратов в Приамурье обойдется слишком дорого. Поэтому было решено не менять планов и запускать спутники с Байконура.