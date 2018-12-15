2018-12-15T08:07:40+03:00
Происшествия

Благовещенка украла у любовника сотовый телефон

Романтическая встреча закончилась в полицейском участке
Евгения НИФОНТОВА
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Сегодня, 15 декабря, полиция Благовещенска раскрыла кражу сотового телефона. В дежурную часть обратился мужчина и сообщил, что его обокрали. Как сообщили сотрудники полиции, парень незадолго до этого случая познакомился на сайте знакомств с женщиной и пригласил ее встретиться в гостиницу.

- Спустя некоторое время женщина ушла, а мужчина обнаружил пропажу мобильника и обратился в полицию.- Сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. - Ущерб составил 18000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

После обращения потерпевшего, сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наружного видеонаблюдения, опросили свидетелей произошедшего, установили личность подозреваемой. Ею оказалсь сорокалетняя благовещенка. Украденный телефон она сразу продала, а деньги потратила на свои нужды. Теперь женщина находится под подпиской о невыезде.

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