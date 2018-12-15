2018-12-15T08:08:55+03:00
Происшествия

В аварии на трассе возле Свободного пострадало 6 человек

Водитель, который врезался в машину полицейских, был пьяным
Евгения НИФОНТОВА
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14 декабря, возле поселка Орлиный Свободненского района произошло столконовение между Mitsubishi Galant и полицейской машиной. Ранее было известно, что пострадали 5 человек. Сегодня утром полиция официально заявила, что пострадавших больше.

- 14 декабря около 18 часов 40 минут на 17 км автодороги Благовещенск - Свободный Свободненского района произошло ДТП, в результате которого пострадали 6 человек, в том числе двое полицейских – Сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области. - Предварительно установлено, что водитель, 1993 года рождения, управляя автомобилем, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение со служебным автомобилем ДПС ГИБДД.

Водитель Mitsubishi Galant был пьян. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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