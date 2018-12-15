2018-12-15T08:08:17+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Благовещенском

Полиция проводит расследование на месте происшествия
Евгения НИФОНТОВА
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Сегодня утром, 15 декабря, в 10:10 на трассе «подъезд к Благовещенску» произошло смертельное ДТП. На 116-м километре дороги столкнулись кроссовер Hyundai Santa Fe и грузовик Isuzu.

- По предварительной информации в ДТП погибло два человека, один пострадал. – Сообщили в пресс-службе ГИБДД по Амурской области. – Говорить о причинах и обстоятельствах произошедшего пока рано. Происшествием занимается следственно-оперативная группа. Так как в ДТП есть погибшие, возможно, будет стоять вопрос о возбуждении уголовного дела.

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