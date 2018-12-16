В Благовещенске сотрудник автосервиса угнал и разбил машину

16 Дек. 05:55 2018-12-16T05:55:01+03:00

Владелец даже не подозревал об угоне

Изменить размер текста: A A

Автомобиль с повреждениями, характерными при наезде на препятствие, сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в одном из районов амурской столицы. Связавшись с владельцем, они узнали, что накануне мужчина оставил автомобиль в одном из сервисов города.

- Предварительно установлено, что злоумышленник угнал данный автомобиль разбил его и бросил. По версии следствия, к угону может быть причастен работник автосервиса - ранее судимый мужчина, 1986 года рождения, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Сотрудники уголовного розыска уже нашли и задержали подозреваемого, который во всём сознался. По факту угона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса РФ.