Гигантскую открытку на льду нарисовали в Амурской области
Снежных дел мастер из села Марково Благовещенского района закончил очередную гигантскую открытку на льду. Валерий Мельников традиционно изобразил новогоднюю ель с подписью «С Новым Годом!». Целиком композицию можно увидеть, благодаря сделанной при помощи квадрокоптера съёмке.
– Валерий Мельников глухой. В абсолютной тишине он живет больше 20 лет. Пенсионер не слышит нас, но смог достучаться до сердец сотен людей своим новогодним поздравлением. Каждую зиму под селом Марково появляется узор на льду, – написано на странице в YouTube, где опубликовано видео.
Ледовые новогодние открытки художник создаёт несколько лет подряд. В прошлом году его работу сфотографировали с борта МКС и опубликовали на странице Роскосмоса в социальной сети «ВКонтакте». Там сотрудники космического агентства поздравили мастера с Новым Годом.
Ледовая открытка из Марково."... я выжил, чтобы делать что-то прекрасное. Хочется, чтобы я был нужен. А иначе зачем жить?" Валерий Мельников глухой. В абсолютной тишине он живет больше 20 лет. Пенсионер не слышит нас, но смог достучаться до сердец сотен людей своим новогодним поздравлением. Каждую зиму под селом Марково появляется узор на льду