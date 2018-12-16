Гигантскую открытку на льду нарисовали в Амурской области

СЕГОДНЯ 06:48 2018-12-16T06:48:22+03:00

Охватить всю открытку взглядом можно только с большой высоты. Фото: СОЦСЕТИ

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Снежных дел мастер из села Марково Благовещенского района закончил очередную гигантскую открытку на льду. Валерий Мельников традиционно изобразил новогоднюю ель с подписью «С Новым Годом!». Целиком композицию можно увидеть, благодаря сделанной при помощи квадрокоптера съёмке.

– Валерий Мельников глухой. В абсолютной тишине он живет больше 20 лет. Пенсионер не слышит нас, но смог достучаться до сердец сотен людей своим новогодним поздравлением. Каждую зиму под селом Марково появляется узор на льду, – написано на странице в YouTube, где опубликовано видео.

Ледовые новогодние открытки художник создаёт несколько лет подряд. В прошлом году его работу сфотографировали с борта МКС и опубликовали на странице Роскосмоса в социальной сети «ВКонтакте». Там сотрудники космического агентства поздравили мастера с Новым Годом.