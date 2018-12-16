Водитель погиб при столкновении автомобилей в Амурской области

СЕГОДНЯ 07:56 2018-12-16T07:56:06+03:00

Ещё один человек пострадал

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло в субботу, 15 декабря, на федеральной трассе «Чита - Хабаровск» в Архаринском районе Амурской области.

- В субботу в 13:45 на 1753-м километре федеральной трассы произошло столкновение легкового автомобиля Lada Vesta и грузового Iveco. В результате водитель легкового автомобиля погиб, пассажир получил ранения. Сейчас полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе управления ГИБДД по Амурской области.

Также стали известны подробности второй смертельной аварии, произошедшей 15 декабря. Напомним, на подъезде к Благовещенску столкнулись кроссовер Hyundai Santa Fe и грузовик Isuzu, два человека погибли. Пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности опубликовала в соцсетях сообщение с некоторыми деталями произошедшего:

- У водителя оказались зажаты ноги, а пассажира на переднем сиденье придавило панелью капота. К моменту приезда спасателей и медиков они были уже мертвы. Третьего пассажира с заднего сиденья вытащили без применения инструментов и передали медикам.

Причины аварии также выясняются.