2018-12-17T04:33:58+03:00
Общество

Роспотребнадзор конфисковал из амурских магазинов опасного алкоголя почти на 40 тысяч рублей

А за нарушения предпринимателям выписали штрафов на 661,7 тысячи рублей
Юлия ГОМАН
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Роспотребнадзор проверил, правильно ли торгуют алкоголем в Приамурье или есть какие-то нарушения. Всего сотрудники областного управления проверили 128 объектов, в которых можно купить спиртные напитки. Нарушения нашлись в 62 из них, кроме того, 13 проб алкоголя из 74-х не соответствовали нормативам. К примеру, кое-где продукцию продавали без сопроводительных документов, где-то не было контроля условий хранения, а где-то и вовсе покупателям сбывали напитки с истекшим сроком годности. Также предприниматели попадались на продаже пива подросткам.

В итоге на виновных составили 76 протоколов об административных нарушениях и вынесли 71 постановление с назначением наказания в виде административных штрафов. Сумма их в целом внушительная - 661,7 тысячи рублей, в том числе с конфискацией алкоголя на сумму 37,9 тысячи рублей.

- О случаях продажи алкогольной продукции ненадлежащего качества, без документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности можно сообщить по телефону горячей линии 8 (4162) 20-20-20, - сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

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