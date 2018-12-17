2018-12-17T05:18:21+03:00
Дом. Семья

Диким свинкам Приамурья не хватает корма и витаминов

Амурчане могут помочь символу Нового года, а также другим зверям и птицам на особо охраняемых территориях [видео]
Ольга ЗУБАРЕВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/ohotaamurФото: instagram.com/ohotaamur
Изменить размер текста:

С приходом зимы дикие кабаны и другие звери и птицы Амурской области нуждаются в дополнительном питании. К сожалению, запасов кормов в амурских заповедниках и заказниках не хватает. Поэтому фермеры, сельхозпредприятия и магазины могут порадовать животных корнеплодами, зерноотходами, овощами и сеном. Причем звери и птицы в еде не привередливы. Подмороженные и подпорченные овощи кушают на обед с удовольствием. Например, кабан Борис из центра охраны природы «Зейский» так и вовсе неравнодушен к апельсинам и тортам. Как говориться, все полезно, что в рот полезло.

Благодаря подкормке зверюшки переживают суровую амурскую зиму без потерь, заболеваний и бесконтрольной миграции. Кто же из них надумает убегать с охраняемых территорий, если там их кормят? Так что все желающие подкормить диких животных могут обращаться в Дирекцию по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий по номеру: 8(4162) 201-419 или писать на электронную почту: ooptamur@mail.ru.

Как помочь зверям и птицам зимой.Главный охотовед Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий Амурской области рассказывает, как правильно подкармливать фазанов. Видео: instagram.com/ohotaamur

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Благовещенске продавали запрещенные к ввозу в страну груши
В Благовещенске водитель на угнанной машине врезался в дерево и пытался сбежать от полиции
Роспотребнадзор конфисковал из амурских магазинов опасного алкоголя почти на 40 тысяч рублей
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Амурской области
Гигантскую открытку на льду нарисовали в Амурской области
В Благовещенске сотрудник автосервиса угнал и разбил машину
Лиса с признаками бешенства напала на школьницу в Приамурье
Два человека погибли в ДТП под Благовещенском
В аварии на трассе возле Свободного пострадало 6 человек
Благовещенка украла у любовника сотовый телефон
С Восточного не будут запускать британские спутники OneWeb
На трассе в Приамурье столкнулись три машины, есть пострадавшие
В Благовещенск на международный хоккейный матч приедет бывший игрок НХЛ
В Амурской области под колесами машины погиб 48-летний мужчина
На время запуска ракеты с космодрома Восточного амурчан отселят подальше
В Михайловском районе Приамурья привьют от бешенства весь скот
Следователи проверят, почему в благовещенской больнице вместо лейкопластыря использовали скотч
Рассказывать про уникальность Амурской области москвичам будет робот