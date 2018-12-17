Диким свинкам Приамурья не хватает корма и витаминов

17 Дек. 05:18 2018-12-17T05:18:21+03:00

Амурчане могут помочь символу Нового года, а также другим зверям и птицам на особо охраняемых территориях [видео]

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С приходом зимы дикие кабаны и другие звери и птицы Амурской области нуждаются в дополнительном питании. К сожалению, запасов кормов в амурских заповедниках и заказниках не хватает. Поэтому фермеры, сельхозпредприятия и магазины могут порадовать животных корнеплодами, зерноотходами, овощами и сеном. Причем звери и птицы в еде не привередливы. Подмороженные и подпорченные овощи кушают на обед с удовольствием. Например, кабан Борис из центра охраны природы «Зейский» так и вовсе неравнодушен к апельсинам и тортам. Как говориться, все полезно, что в рот полезло.

Благодаря подкормке зверюшки переживают суровую амурскую зиму без потерь, заболеваний и бесконтрольной миграции. Кто же из них надумает убегать с охраняемых территорий, если там их кормят? Так что все желающие подкормить диких животных могут обращаться в Дирекцию по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий по номеру: 8(4162) 201-419 или писать на электронную почту: ooptamur@mail.ru.