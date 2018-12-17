В Благовещенске водитель на угнанной машине врезался в дерево и пытался сбежать от полиции
В Благовещенске в воскресенье, 16 декабря, случилось ДТП с участием угнанного микроавтобуса. В полицию поступило сообщение о том, что в районе дома №109/1 на улице Строителей автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель при этом попытался скрыться с места ДТП. На место выехал экипаж ДПС.
Прибыв на место, полицейские действительно увидели пытающегося скрыться виновника ДТП. Сотрудники ДПС с помощью громкоговорителя попросили его остановиться. Однако тот, едва заметив патрульный автомобиль, дал по газам.
- После непродолжительного преследования микроавтобус был остановлен. Водитель данного транспортного средства при задержании оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД, в результате чего к нему применены физическая сила и специальные средства (наручники), - сообщили в пресс-службе управления МВД России по Амурской области.
На 35-летнего мужчину составили сразу несколько административных материалов по трем статьям КоАП. Однако отделаться только административкой у подозреваемого не выйдет - поскольку автомобиль оказался угнанным, было возбуждено уголовное дело.