В Благовещенске продавали запрещенные к ввозу в страну груши

17 Дек. 09:03 2018-12-17T09:03:38+03:00

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На днях сотрудники амурского управления Россельхознадзора проводили проверку на плодоовощной базе в Благовещенске. Смотрели, не продают ли здесь сельхозтовары, запрещенные к ввозу в Россию, и не нарушаются ли правила в области карантина растений. В итоге на одном из прилавков проверяющие нашли свежие груши неустановленного происхождения, провозить которые в страну как раз-таки запрещено.

- На момент проверки на коробках отсутствовала маркировка, фитосанитарные и товаросопроводительные документы на продукцию также отсутствовали, - поясняют в управлении Россельхознадзора по Амурской области.

Санкционные груши с прилавков сняли и уничтожили «механическим способом» - проще говоря, фрукты пустили под пресс.

К слову, с начала года сотрудники областного управления Россельхознадзора выявили уже девять случаев продажи санкционной продукции. Проверки продолжаются.