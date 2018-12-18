2018-12-18T04:48:39+03:00
Общество

Благовещенцам предлагают нарядиться любимым героем и выиграть телевизор

31 декабря на главной площади города пройдет сразу два конкурса
Юлия ГОМАН
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Поучаствовать в конкурсе карнавальных костюмов могут все желающие благовещенцы и гости города старше 16 лет.Поучаствовать в конкурсе карнавальных костюмов могут все желающие благовещенцы и гости города старше 16 лет.Фото: Юлия ГОМАН
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Традиционное новогоднее представление на площади имени Ленина в Благовещенске в этом году решили назвать «Театр Деда Мороза». Проявить свои актерские способности смогут не только артисты, которые 31 декабря будут развлекать народ, но и сами горожане. Да еще и получить за это ценный приз.

- Мы бы хотели, чтобы площадь стала не просто местом театрализованного представления, а интерактива, в котором будут задействованы горожане. Поэтому мы предлагаем благовещенцам и гостям амурской столицы поучаствовать в двух тематических конкурсах - карнавальных костюмов и костюмов ростовых кукол, - поделилась идеей начальник управления культуры Благовещенска Виктория Хопатько.

Поучаствовать в конкурсе карнавальных костюмов могут все желающие благовещенцы и гости города старше 16 лет - как поодиночке, так и целыми семьями. Причем надо не просто нарядиться в костюм любимого героя, но и сыграть его в небольшом представлении. Во втором конкурсе - ростовых кукол - наряду с простыми горожанами могут поучаствовать и предприятия.

Призы обещают хорошие - телевизор, планшет, смартфон, электронную книгу и некоторые другие. В пресс-службе мэрии уточняют, что заявки на участие будут приниматься до 26 декабря. До 18.00 необходимо подать заявку в городской Дом культуры по адресу: ул. Ленина, 144, каб. 14 и по электронной почте: gdnt@yandex.ru. Регистрация участников состоится 31 декабря с 17.00 до 17.30 непосредственно на площади Ленина. Подробные положения о конкурсах можно посмотреть на сайте управления культура.благовещенск.рф в разделе «Фестивали и мероприятия».

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