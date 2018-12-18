«Фермерский дом» в Благовещенске останется на старом месте до весны
Благовещенский «Фермерский дом» останется в здании на улице Шевченко до весны, сообщили в администрации сельхозярмарки. Собственник здания приостановил ремонт и дал возможность фермерам торговать дальше.
- Говорит, работы очень много в подвале. Думали, что сделают быстро, но там работы - непочатый край, поэтому сейчас делать пока ничего не будут. Поэтому, говорит, торгуйте до весны, мы вас за месяц предупредим, - сообщила администратор «Фермерского дома» Вера Куницына.
Тем не менее фермеры продолжают искать новое место для работы.
- Ждем предложений от представителей малого и среднего бизнеса, если у кого-то есть торговые площади. Рассмотрим любое предложение. Мы очень любим это место, мы его раскрутили, - добавила Вера Николаевна.
Напомним, слухи о скором закрытии «Фермерского дома» появились после продажи здания, в котором находится микрорынок, из муниципальной собственности в частную. Тогда фермеры ждали от нового собственника решения о продлении аренды.