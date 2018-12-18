2018-12-18T05:34:10+03:00
Общество

«Фермерский дом» в Благовещенске останется на старом месте до весны

Но сельхозпроизводители продолжают искать себе новую точку
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙФото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Благовещенский «Фермерский дом» останется в здании на улице Шевченко до весны, сообщили в администрации сельхозярмарки. Собственник здания приостановил ремонт и дал возможность фермерам торговать дальше.

- Говорит, работы очень много в подвале. Думали, что сделают быстро, но там работы - непочатый край, поэтому сейчас делать пока ничего не будут. Поэтому, говорит, торгуйте до весны, мы вас за месяц предупредим, - сообщила администратор «Фермерского дома» Вера Куницына.

Тем не менее фермеры продолжают искать новое место для работы.

- Ждем предложений от представителей малого и среднего бизнеса, если у кого-то есть торговые площади. Рассмотрим любое предложение. Мы очень любим это место, мы его раскрутили, - добавила Вера Николаевна.

Напомним, слухи о скором закрытии «Фермерского дома» появились после продажи здания, в котором находится микрорынок, из муниципальной собственности в частную. Тогда фермеры ждали от нового собственника решения о продлении аренды.

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