2018-12-18T07:44:00+03:00
Экономика

За нарушение земельного законодательства амурчанам выписали штрафов на 7 миллионов рублей

К административной ответственности с начала года привлекли почти 600 человек
Полина ОЗЕРОВА
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За 11 месяцев этого года в Приамурье провели 1864 проверки по соблюдению земельного законодательства. Таковы данные областного управления Росреестра. Нарушений было много: 564 жителя области привлечены к административной ответственности, а выписанных штрафов набралось на приличную сумму - 7196,91 тысячи рублей. То есть более семи миллионов!

Всего насчитывается 1196 нарушений земельного законодательства, оформлено 952 протокола об административных правонарушениях. Среди них:

- 7 протоколов - за неповиновение требованию госземинспектора или воспрепятствование осуществлению им служебных обязанностей;

- 72 протокола - за невыполнение предписаний госземинспекторов по вопросам устранения нарушений земельного законодательства;

- 41 - за неуплату административных штрафов в установленные сроки, предусмотренные КоАП РФ.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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