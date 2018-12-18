За нарушение земельного законодательства амурчанам выписали штрафов на 7 миллионов рублей
За 11 месяцев этого года в Приамурье провели 1864 проверки по соблюдению земельного законодательства. Таковы данные областного управления Росреестра. Нарушений было много: 564 жителя области привлечены к административной ответственности, а выписанных штрафов набралось на приличную сумму - 7196,91 тысячи рублей. То есть более семи миллионов!
Всего насчитывается 1196 нарушений земельного законодательства, оформлено 952 протокола об административных правонарушениях. Среди них:
- 7 протоколов - за неповиновение требованию госземинспектора или воспрепятствование осуществлению им служебных обязанностей;
- 72 протокола - за невыполнение предписаний госземинспекторов по вопросам устранения нарушений земельного законодательства;
- 41 - за неуплату административных штрафов в установленные сроки, предусмотренные КоАП РФ.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.