В Благовещенске осудили за мошенничество бывшего начальника правового управления администрации

18 Дек. 08:23 2018-12-18T08:23:25+03:00

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело бывшего начальника правового управления администрации города. Мужчину признали виновным в мошенничестве - он незаконно добился приватизации служебной квартиры.

История эта началась еще в 2013 году. Как сообщает пресс-служба горсуда, Дрегваль Д.В. обратился к главе администрации города, чтобы ему предоставили служебную квартиру. Заявление мужчины рассмотрели, выделили ему жилье в одном из домов на улице Комсомольской. Был заключен договор найма служебного жилья с Благовещенским городским архивным и жилищным центром. В феврале следующего года подсудимый захотел эту квартиру приватизировать. Вот только служебное жилье приватизировать нельзя - так теперь уже бывшему чиновнику объяснил директор жилищного центра. Зато можно приватизировать жилье, которое находится на условиях социального найма.

Подсудимый «подсуетился» и достал подложное постановление главы администрации города - якобы квартира на Комсомольской исключена из списка служебных помещений, а с чиновником необходимо заключить договор соцнайма. В ходе следствия, к слову, так и не выяснили, кто же сделал этот липовый документ. Так квартира перестала числиться служебной и мужчина вместе со своей женой (которая не знала об этой махинации) оформили ее в общую долевую собственность. Ущерб администрации составил 1 875 000 рублей - такова стоимость квартиры.

Благовещенский городской суд в итоге постановил: назначить экс-чиновнику наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима и взыскать с него весь ущерб в пользу мэрии.