2018-12-18T10:36:17+03:00
Досуг

Амурчан приглашают посмотреть эвенкийские танцы и «Калинку» в исполнении юных артистов из Китая

Сразу два необычных концерта пройдут в Благовещенске в ближайшие дни
Полина ОЗЕРОВА
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В Благовещенск с большим сольным концертом «В краю оленьих троп» впервые приезжает народный ансамбль северного танца «Дюгэлдын».В Благовещенск с большим сольным концертом «В краю оленьих троп» впервые приезжает народный ансамбль северного танца «Дюгэлдын».Фото: Татьяна СМИРНОВА
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Хотите увидеть что-то необычное? Тогда не пропустите концерты, которые ожидаются в Благовещенске на этой неделе. Оба пройдут на сцене областного Дома народного творчества и каждый будет по-своему интересен.

«В краю оленьих троп»

Бубен, горловое пение, эвенкийские народные песни и танцы - все это ждет амурчан вечером в пятницу. В Благовещенск с большим сольным концертом «В краю оленьих троп» впервые приезжает народный ансамбль северного танца «Дюгэлдын» из села Ивановское Селемджинского района. К северянам присоединятся участники молодежного состава ансамбля, созданного в сентябре при АОДНТ.

Организаторы обещают действо с национальным колоритом, в котором самобытная культура коренных малочисленных народов Севера развернется во всей красе и поможет зрителям окунуться в мир эвенков. Из вокальных и танцевальных номеров амурчане смогут узнать, как живет этот народ, о его традициях, любви и взаимоотношениях.

АОДНТ

ул. Ленина, 167

21 декабря в 18.30

Цена билетов: 250 рублей.

«Дружба без границ»

Еще один необычный концерт пройдет в субботу. На одной сцене сойдутся детские коллективы и отдельные исполнители из Благовещенска и Хэйхэ. Музыка, пение, хореографические номера - все это ждет зрителей на «Дружбе без границ».

От Приамурья в концерте участвуют давно полюбившиеся горожанам коллективы: образцовый хореографический ансамбль «Мы», образцовый детский ансамбль народной песни «Перекати-поле», танцевально-спортивный клуб «Эриданс», солистка Инна Казарян, театр огня «Одержимые», клуб исторической реконструкции «Ясень» и другие. А после его завершения юные амурские танцоры научат гостей из Китая танцевать «Калинку».

АОДНТ

ул. Ленина, 167

22 декабря в 16.00

Вход свободный.

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