Василий Орлов: Приамурье не готово к новой системе обращения с отходами

19 Дек. 03:39 2018-12-19T03:39:57+03:00

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В Приамурье местные власти плохо подготовились к «мусорной реформе». Об этом шла речь на очередном заседании в правительстве региона. На недочеты муниципалитетам указал сам губернатор.

- Переход на новую систему по обращению с ТКО - тема резонансная, ее неоднократно обсуждали с общественностью. Закон имеет важное значение, он позволит решить экологические проблемы, которые накапливались десятилетиями. Считаю, что Амурская область не готова к исполнению положения данного закона, не везде подготовлены площадки для сбора мусора, земли под площадками временного размещения отходов не переведены в категорию промышленных, имеется много нареканий к нормативам вывоза отходов. Подготовка муниципалитетами хоть и велась последние несколько лет, но все же проделана она слабо, - заявил Василий Орлов.

Теперь чиновникам в правительстве и на местах придется еще раз детально рассмотреть реализацию «мусорной реформы», чтобы стало понятно, в каком формате и в какие сроки новая система начнет работать в Приамурье. А работать рано или поздно она все-таки начнет. Сейчас предстоит привести в соответствие площадки для сбора мусора, уточнить нормативы и так далее. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.