В Приамурье браконьер спрятал ружье и тушу косули в пчелином улье

19 Дек. 04:11 2018-12-19T04:11:06+03:00

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Неожиданную находку обнаружили сотрудники Амурского управления по охране животного мира в Архаринском районе. На браконьерстве попался местный житель, который спрятал в одном из ульев на зимней пасеке незарегистрированное ружье и разделанную тушу косули.

Сперва охотинспекторов, находящихся в рейде, заинтересовали свежие автомобильные следы, которые вели на пасеку. Все-таки не время мед собирать. Решили проверить, поехали по следам. Уже на самой пасеке они увидели, что кто-то топтался возле одного из ульев. В присутствии пасечника его вскрыли и нашли убитую косулю и ружье. На место также выезжали полицейские. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- В настоящий момент туша косули отправлена на экспертизу, которая установит пол животного - от этого будет зависеть размер компенсации за ущерб, нанесенный природе. Помимо выплаты крупной суммы компенсации пасечнику грозят и другие серьезные санкции, вплоть до лишения свободы, - сообщают в управлении по охране животного мира Амурской области.