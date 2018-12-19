С котельной в Циолковском куда-то пропало 700 тонн мазута

19 Дек. 08:00 2018-12-19T08:00:54+03:00

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На мазутной котельной в ЗАТО Циолковский недосчитались топлива. Информация о недостаче поступила 5 декабря. Проверка министрества ЖКХ показала, что не хватает порядка 700 тонн мазута - по факту на котельной оказалось 538 тонн из 1330 тонн. И это при том, что норматив составляет и того больше - 2308 тонн . Материалы переданы в прокуратуру и полицию. Об этом рассказал министр ЖКХ Приамурья Сергей Гордеев на заседании правительства.

- Стоит разобраться, либо это был неправильный учет или хищение мазута на котельной. Мазутных котельных в Приамурье не так много, и быстро подвезти топливо не удастся. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо установить видеонаблюдение, приборы учета и запретить любое передвижение техники в ночное время на котельных, - предложил губернатор Василий Орлов.

По словам Сергея Гордеева, чтобы поскорее пополнить запасы топлива, Циолковскому из областного бюджета выделили более 32 миллионов рублей. На эти деньги купят 0,9 тысячи тонн мазута. А к 20 декабря добавят еще 23 миллиона рублей из резервного фонда области, чтобы купить 0,7 тысячи тонн мазута. К 1 января в Циолковском будет сформирован запас мазута в размере 2016 тонн. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.