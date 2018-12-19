2018-12-19T08:39:22+03:00
Общество

Туристов, застрявших на Хайнане, из Хабаровска в Благовещенск привезут на автобусе

Сегодня домой должен вернуться 21 амурчанин
Юлия ГОМАН
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Амурских туристов, которые должны прилететь сегодня с острова Хайнань в Хабаровск, до Благовещенска повезут на автобусе. Транспорт выделило областное правительство. По данным на 18 декабря в Китае находились 48 амурчан. Речь идет о туристах, застрявших на отдыхе в Китае из-за туроператора «Жемчужная река».

Сегодня, 19 декабря, 21 человек должен вернуться домой. Пассажиров обеспечат питанием и теплыми вещами. Вопрос о вывозе оставшихся на Хайнане амурчан решается. Как отмечают в пресс-службе правительства Приамурья, списки на возвращение туристов составляются в Москве. Занимается этим Ассоциация «ТУРПОМОЩЬ». Очередность зависит от даты окончания путевок и других нюансов.

В амурском министерстве экономического развития и внешних связей продолжает работать контактная линия для связи с застрявшими туристами и их родственниками. Полезные советы и схему действий на случай, если вы попадете в подобную ситуацию, ищите здесь.

ВАЖНО!

Ассоциация «Турпомощь»: 8-800-100-41-94, 8-499-678-12-03.

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