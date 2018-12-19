В районах Приамурья, где нашли больных бешенством животных, массово прививают скот

19 Дек. 09:35 2018-12-19T09:42:09+03:00

До конца недели в область поступит еще 200 тысяч доз вакцины от опасной заразы

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Массовая вакцинация сельскохозяйственных животных проводится в Приамурье. Прививки против бешенства получил уже почти весь скот в Михайловском районе. Прививают также животных в Константиновском, Октябрьском и Завитинском районах.

- До конца недели в область поступят еще 200 тысяч доз вакцины, благодаря чему мы сможем точечно «закрыть» центральные и южные районы области, - рассказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов. - Также для стабилизации ситуации за счет федеральных средств в Приамурье потупят 120 тысяч доз вакцины для диких животных. Как только они прибудут в область, мы оперативно произведем раскладку по территориям, где наблюдается наибольшее скопление диких хищников.

Напомним, первый случай бешенства зафиксировали в ноябре в Михайловском районе - опасное заболевание нашли у коровы в одном из хозяйств. На сегодняшний день этот диагноз среди сельхозживотных подтвержден уже в трех случаях. Позже бешенство нашли у нескольких диких лисиц и енотовидных собак в Михайловском, Константиновском, Октябрьском и Завитинском районах. На днях также сообщалось, что в Константиновском районе лиса с признаками бешенства напала на ребенка.

Сейчас специалисты пытаются разобраться, откуда в Приамурье пришел опасный вирус, ведь бешенства в регионе не было уже много лет. Для этого собранные материалы отправили в НИИ города Владимира.

Ситуацию держат на контроле в амурском правительстве. Запас вакцины от бешенства для людей, по данным министерства здравоохранения, составляет 1722 дозы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.