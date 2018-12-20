2018-12-20T04:38:18+03:00
Общество

Благовещенские таможенники задержали китайца, который пытался незаконно провезти 344 серебряных браслета

Общая стоимость ювелирных изделий потянула почти на 1,3 миллиона рублей
Юлия ГОМАН
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Фото: Благовещенская таможня.Фото: Благовещенская таможня.
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Контрабандный товар общим весом в пять килограммов задержали таможенники на пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ. Гражданин Китая пытался вывезти из страны 344 серебряных браслета. Общая стоимость ювелирных изделий - почти 1,3 миллиона рублей, и, судя по их количеству, везли их для продажи. А это значит, что товар нужно было задекларировать, однако иностранец этого не сделал. К слову, контрабанду сотрудники таможни вычислили благодаря рентген-установке.

На иностранца завели дело об административных правонарушениях. Экспертиза показала, что задержанный товар - браслеты одной известной торговой марки, сделанные из серебра 925 пробы.

- По решению Благовещенского городского суда гражданин КНР был признан виновным в совершении административного правонарушения, а задержанный у него товар конфискован, - сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

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