2018-12-20T05:55:41+03:00
Общество

Все амурские туристы должны сегодня вернуться с острова Хайнань

Из Москвы их отправят прямыми рейсами до Благовещенска
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

С китайского острова Хайнань вывезли всех амурских туристов. Последние 22 человека из застрявшей на отдыхе из-за туроператора «Жемчужная река» группы должны прилететь в Москву в 9.45 по местному времени.

- Их доставят рейсом Санья - Домодедово с посадкой в Самаре. 20 декабря амурчан планируется отправить прямыми регулярными рейсами до Благовещенска. В аэропорту Домодедово с людьми будет работать представитель Амурской области. Туристам окажут необходимую помощь по размещению и питанию, - сообщают пресс-служба правительства Амурской области.

Днем ранее с острова Хайнань вывезли еще 47 амурских туристов. Эта группа возвращалась домой через Хабаровск сначала самолетом, потом на автобусе.

ВАЖНО!

Полезные советы и схему действий на случай, если вы попадете в подобную ситуацию, ищите здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приамурье осудили двух мужчин, расстрелявших компаньонов по криминальному бизнесу
«Мусорную реформу» в Амурской области перенесли на апрель 2019 года
Благовещенские таможенники задержали китайца, который пытался незаконно провезти 344 серебряных браслета
В районах Приамурья, где нашли больных бешенством животных, массово прививают скот
Туристов, застрявших на Хайнане, из Хабаровска в Благовещенск привезут на автобусе
С котельной в Циолковском куда-то пропало 700 тонн мазута
В Приамурье браконьер спрятал ружье и тушу косули в пчелином улье
Василий Орлов: Приамурье не готово к новой системе обращения с отходами
Амурчан приглашают посмотреть эвенкийские танцы и «Калинку» в исполнении юных артистов из Китая
В Благовещенске осудили за мошенничество бывшего начальника правового управления администрации
За нарушение земельного законодательства амурчанам выписали штрафов на 7 миллионов рублей
«Фермерский дом» в Благовещенске останется на старом месте до весны