Все амурские туристы должны сегодня вернуться с острова Хайнань

СЕГОДНЯ 05:55 2018-12-20T05:55:41+03:00

Из Москвы их отправят прямыми рейсами до Благовещенска

Изменить размер текста: A A

С китайского острова Хайнань вывезли всех амурских туристов. Последние 22 человека из застрявшей на отдыхе из-за туроператора «Жемчужная река» группы должны прилететь в Москву в 9.45 по местному времени.

- Их доставят рейсом Санья - Домодедово с посадкой в Самаре. 20 декабря амурчан планируется отправить прямыми регулярными рейсами до Благовещенска. В аэропорту Домодедово с людьми будет работать представитель Амурской области. Туристам окажут необходимую помощь по размещению и питанию, - сообщают пресс-служба правительства Амурской области.

Днем ранее с острова Хайнань вывезли еще 47 амурских туристов. Эта группа возвращалась домой через Хабаровск сначала самолетом, потом на автобусе.

ВАЖНО!

Полезные советы и схему действий на случай, если вы попадете в подобную ситуацию, ищите здесь.