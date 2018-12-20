2018-12-20T10:56:32+03:00
Общество

«Мусорную реформу» в Амурской области перенесли на апрель 2019 года

До этого времени порядок оплаты за коммунальные услуги будет прежним
Юлия ГОМАН
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Переход на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами в Приамурье откладывается на несколько месяцев. Старт «мусорной реформы» назначили на 1 апреля 2019 года, хотя изначально новая система должна была заработать с 1 января. О том, что Приамурье не готово к таким новшествам, сказал сам губернатор Василий Орлов. Муниципалитеты хоть и вели подготовительные работы, но этого оказалось недостаточно. Теперь придется внести изменения в соглашения министерства ЖКХ области с региональными операторами, чтобы отложить их обязательства по сбору, вывозу и складированию мусора на три месяца. Следовательно, также до 1 апреля остается и прежний порядок оплаты за коммунальные услуги.

- Пока эта деятельность будет вестись в рамках ранее действующего порядка. Управляющим компаниям и компаниям-транспортировщикам необходимо обеспечить своевременный вывоз мусора с мест накопления. Органам исполнительной власти вплоть до наступления этой даты - завершить работу по проведению дополнительных замеров и корректировке нормативов накопления, внесения изменения в схему обращения с ТКО, решить вопрос о передаче площадок временного накопления региональным операторам, - подчеркнул Василий Орлов.

Власти на местах также должны проконтролировать, чтобы уборка на подведомственных территориях проводилась вовремя, а также провести полную инвентаризацию мест накопления мусора и т.д. По словам губернатора, Приамурье вошло в список регионов с минимальными установленными тарифами. С нами здесь находятся также Алтайский край, Владимирская и Ярославская области, Чеченская республика. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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