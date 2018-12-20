2018-12-20T11:24:08+03:00
Происшествия

В Приамурье осудили двух мужчин, расстрелявших компаньонов по криминальному бизнесу

Им назначили 17 и 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима
Полина ОЗЕРОВА
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Амурский областной суд вынес приговор двум жителям города Сковородино. Их обвиняли в убийстве и угоне машины. Таким образом в декабре 2017 года они расправились со своими конкурентами по криминальному бизнесу.

Было установлено, что с 2013 по 2017 годы трое амурчан занимались незаконным бизнесом - делали и продавали под видом самородного золота латунь. Позже, во время дележки прибыли, «предприниматели» поссорились, в результате чего один из них и решил убить остальных. На дело мужчина пошел со своим другом. Он пригласил компаньонов на одну из производственных баз в Благовещенске. Там подсудимые поджидали их с ружьями, а потом открыли стрельбу по своим жертвам. Тела погибших они сложили в металлическую емкость, а ту перевезли в арендованный гараж. Чтобы замести следы, они даже угнали Lexus LX570, на котором приехали убитые.

- В судебном заседании подсудимые вину в совершенных преступлениях признали полностью. Суд назначил соучастникам преступления наказание в виде 17 и 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год каждому, - сообщает прокуратура Амурской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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