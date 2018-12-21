2018-12-21T03:21:13+03:00
Происшествия

Благовещенец лишился глаза на корпоративе

Во время корпоративной гулянки двое сотрудников подрались, один из них в результате потерял глаз, а второй – отправился за решетку
Алексей КОЗЫРИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двое сотрудников одного из благовещенских предприятий подрались во время корпоратива, устроенного на берегу реки Зея. Дело было несколько месяцев назад. Что не поделили двое мужчин, уже почти никто и не помнит. В ходе драки один оказался сильнее, повалил коллегу на землю и запинал ногами. Один из ударов пришелся прямо по левому глазу пострадавшего. Глаз спасти не удалось. Полиция возбудила уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали в пресс-службе Благовещенского городского суда, пострадавший требовал со своего обидчика выплаты трех миллионов рублей за моральный урон. Суд решил, что 300 тысяч будет достаточно. Кроме этой суммы, виновному придется отдать порядка 20 тысяч рублей, которые его коллега, лишившийся глаза, потратил на лечение. Гражданский суд позднее, может и увеличить сумму выплат – необходимо выяснить, сколько пострадавший недополучил заработной платы, находясь в больнице.

Выбивший коллеге глаз мужчина отправился за решетку на три года. Проведет он их в колонии общего режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китаец вплавь пересек Амур, чтобы найти работу в Благовещенске
В Приамурье осудили двух мужчин, расстрелявших компаньонов по криминальному бизнесу
«Мусорную реформу» в Амурской области перенесли на апрель 2019 года
Все амурские туристы должны сегодня вернуться с острова Хайнань
Благовещенские таможенники задержали китайца, который пытался незаконно провезти 344 серебряных браслета
В районах Приамурья, где нашли больных бешенством животных, массово прививают скот
Туристов, застрявших на Хайнане, из Хабаровска в Благовещенск привезут на автобусе
С котельной в Циолковском куда-то пропало 700 тонн мазута
В Приамурье браконьер спрятал ружье и тушу косули в пчелином улье
Василий Орлов: Приамурье не готово к новой системе обращения с отходами
Амурчан приглашают посмотреть эвенкийские танцы и «Калинку» в исполнении юных артистов из Китая
В Благовещенске осудили за мошенничество бывшего начальника правового управления администрации
За нарушение земельного законодательства амурчанам выписали штрафов на 7 миллионов рублей
«Фермерский дом» в Благовещенске останется на старом месте до весны