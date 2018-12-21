Благовещенец лишился глаза на корпоративе

СЕГОДНЯ 03:21 2018-12-21T03:21:13+03:00

Во время корпоративной гулянки двое сотрудников подрались, один из них в результате потерял глаз, а второй – отправился за решетку

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Двое сотрудников одного из благовещенских предприятий подрались во время корпоратива, устроенного на берегу реки Зея. Дело было несколько месяцев назад. Что не поделили двое мужчин, уже почти никто и не помнит. В ходе драки один оказался сильнее, повалил коллегу на землю и запинал ногами. Один из ударов пришелся прямо по левому глазу пострадавшего. Глаз спасти не удалось. Полиция возбудила уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали в пресс-службе Благовещенского городского суда, пострадавший требовал со своего обидчика выплаты трех миллионов рублей за моральный урон. Суд решил, что 300 тысяч будет достаточно. Кроме этой суммы, виновному придется отдать порядка 20 тысяч рублей, которые его коллега, лишившийся глаза, потратил на лечение. Гражданский суд позднее, может и увеличить сумму выплат – необходимо выяснить, сколько пострадавший недополучил заработной платы, находясь в больнице.

Выбивший коллеге глаз мужчина отправился за решетку на три года. Проведет он их в колонии общего режима.