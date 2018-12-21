Китаец вплавь пересек Амур, чтобы найти работу в Благовещенске

СЕГОДНЯ 06:23 2018-12-21T06:23:13+03:00

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Благовещенский городской суд вынес приговор китайцу, попавшемуся российским пограничникам после незаконного пересечения границы между КНР и РФ. Что интересно, Амур гражданин КНР пересек вплавь.

- Ли Пэн, дождавшись вечернего времени суток, вышел на берег реки Амур, открыто, вплавь, незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации из КНР. В тот же день гражданин Ли Пэн был задержан пограничным нарядом Пограничного управления ФСБ России по Амурской области на территории Благовещенска, - рассказали в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Отделался гражданин КНР относительно легко. Суд наказал его штрафом в 40 тысяч рублей. Однако, учитывая то, что китаец просидел в ожидании приговора почти четыре месяца в СИЗО, судья избавил его от выплаты штрафа и разрешил освободить его прямо в зале суда.