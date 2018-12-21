В благовещенской горбольнице решили не сокращать травматологов

СЕГОДНЯ 08:23 2018-12-21T08:23:19+03:00

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Коллектив Благовещенской городской больницы добился того, чтобы количество врачей-травматологов не уменьшили. Бывший главврач Сергей Петрухин решил повысить нормативы по приему пациентов до 60-66 на каждого травматолога в день. И сократить три ставки врачей.

-Тот, кто сочинял эти нормы, сам бы попытался принять такое количество больных за день! Почему-то в других поликлиниках по стране норма примерно 25-35 у травматологов. Откуда у нас такие цифры взялись? – возмутились травматологи.

В итоге новый врио главврача отменил все решения Петрухина. Всех врачей в отделении решено оставить.