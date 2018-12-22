В Амурской области 4 года ищут человека с тату

СЕГОДНЯ 03:39 2018-12-22T03:44:17+03:00

Он пропал в ЗАТО Циолковский

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В ЗАТО Циолковский разыскивается без вести пропавший Евгений Камынин. 32-летний амурчанин пропал в 2014 году.

Пресс-служба управления МВД России по Амурской области разослало приметы Евгения.

Ему на вид 28-30 лет, рост около 173 см., среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Особые приметы: татуировка на тыльной стороне ладони правой руки «За ВАС», на левой лопатке изображение тигра, на правой груди имеется татуировка скорпиона, на левом плече имеется татуировка в виде абстрактного рисунка.

На момент исчезновения был одет: футболка бежевого цвета, костюм защитный типа «энцефалитки», цвета хаки.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Евгения, сообщать по телефонам: дежурная часть 8(41643) 91-3-17; отдел уголовного розыска 8(41643) 91-1-85, 8-914-618-0292.