2018-12-22T08:51:14+03:00
Политика

В Амурской области может появиться новый таможенный пост

Возможность его создания обсудил губернатор региона Василий Орлов и начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин
Сергей КОШМЕЛЕВ
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Фото пресс-службы правительства Амурской областиФото пресс-службы правительства Амурской области
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В Приамурье может появиться еще один таможенный пост на границе с Китаем. Этот и другие вопросы обсудили на встрече губернатор региона Василий Орлов и начальника Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

Как сообщает пресс-служба амурского правительства, в настоящее время в зоне ответственности ДВТУ (Благовещенская таможня) на территории области реализуется несколько проектов, которые влекут за собой увеличение нагрузки на имеющиеся таможенные посты.

На встрече обсудили необходимость увеличения штатной численности сотрудников таможенных органов, а также возможность создания отдельного таможенного поста с 3 отдельными структурными подразделениями (один отдел таможенного досмотра, два отдела для специальных таможенных процедур) после запуска трансграничного моста через Амур.

Правительство области планирует обратиться в федеральный центр с просьбой учесть потребность региона в дополнительной штатной численности сотрудников при проведении реформирования системы таможенных органов с 2018 по 2020 годы в связи с реализацией на территории области масштабных международных проектов.

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