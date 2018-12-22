2018-12-22T10:21:19+03:00
Общество

Полицейский Дед Мороз вместе со Снегурочкой вышли на улицы Благовещенска

Сотрудники Госавтоинспекции таким образом поздравляли автолюбителей с наступающим Новым годом
Сергей КОШМЕЛЕВ
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Фото пресс-службы УМВД России по Амурской областиФото пресс-службы УМВД России по Амурской области
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На улицы Благовещенска вышел Дед Мороз вместе со Снегурочкой. К всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» присоединились сотрудники городской Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

На центральной площади города полицейский Дед Мороз и Снегурочка останавливали автомобилистов не для проверки документов, но для того, чтобы просто поздравить амурчан с наступающим Новым годом.

При этом автолюбителям напомнили о том, что в период новогодних праздников необходимо быть предельно внимательными на дорогах, а также вручили сладкие подарки и памятки по безопасности.

Водители с удовольствием участвовали в акции, принимали поздравления и фотографировались с полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой. Не остались равнодушными и проезжающие мимо автомобилисты, они махали и сигналили сказочным персонажам, выступившим в роли автоинспекторов.

Напомним, что Всероссийская акция профилактический направленности «Полицейский Дед Мороз» будет проходить в Амурской области до 15 января.

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