2018-12-26T03:37:52+03:00
Общество

В Амурской области для детей-сирот впервые проведут ледовый бал

В мероприятии поучаствуют более ста детей со всей области
Полина ОЗЕРОВА
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В пятницу, 28 декабря, в Благовещенске состоится ледовый бал «Зимняя сказка». Это мероприятие для подростков из замещающих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые учатся в ссузах Приамурья. Планируется, что поучаствуют в нем более ста детей из разных районов области. Такое мероприятие в области состоится впервые, причем его проведение стало возможным благодаря сотрудничеству минсоцзащиты области и Амурского отделения Детского фонда.

- Чаще всего несовершеннолетние выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, остаются без внимания и подарков на Новый год, так как они уже выпустились из детских социальных учреждений и ведут самостоятельную жизнь, но они также как и все дети хотят праздника, подарков и внимания. В этом году такую возможность им подарили спонсоры Ледового бала «Зимняя сказка», - пояснила заместитель министра социальной защиты населения Приамурья Ирина Пирог.

Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты области, участников «Зимней сказки» ждут шоу-программа, катание на коньках и праздничный обед. И конечно же, им достанутся подарки. Известно, что ребятам собираются подарить коньки.

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